Socialdemokratiets store økonomiske plan har gjort støttepartierne rasende: "Det er en mindre skandale"

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.Vi starter med gårsdagens store historie: Socialdemokratiets plan for økonomien frem til 2025.Står det til Socialdemokratiet, skal de offentlige udgifter i 2025 være 37,4 mia. kr. højere end i dag. Det er hovedbudskabet i den økonomiske 2025-plan, som Socialdemokratiet præsenterede mandag. Samtidig aflyser partiformand Mette Frederiksen nye reformer, der øger arbejdsudbuddet:"Vi har de seneste 10-15 år haft meget fokus på arbejdsudbudsreformer. Derfor er arbejdsstyrken udvidet rigtigt meget, og derfor står vi godt og kan finansiere fremtidig velfærd. Men enhver reformtanke møder på et tidspunkt sin afslutning. Opgaven i de kommende år er ikke at udvide arbejdsudbuddet," lyder det fra S-formanden.Der skal spares 3 mia. kr. på konsulenter og hentes 2,4 mia. kr. ved blandt andet at beskatte arv hårdere. Socialdemokratiet vil i alt skaffe 10 mia. kr. ekstra til velfærd. Her er oversigten over, hvem der skal betale Det er ikke mange dage siden, at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen talte om et muligt regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet, men med mandagens plan for, hvordan S vil prioritere i den økonomiske politik til 2025, er partiet rykket væk fra midten i dansk politik, mener Løkke:"Socialdemokratiet tager et markant ryk i en mere venstreorienteret retning, forlader midten i dansk politik og bekender sig endegyldigt til venstrefløjen."Selvom de seneste dage har handlet meget om mulighederne for et regeringssamarbejde mellem S og V, så viser mandagens økonomiske plan fra Mette Frederiksen ifølge Børsens cheføkonom, at der er betydelig økonomisk forskel på de to partier:"S ønsker en større offentlig sektor end V – hvilket også betyder, at S ønsker en noget højere skat end V," skriver han i en analyse, som du kan læse her Socialdemokratiet vil indføre et nyt forsigtighedsprincip, hvis de overtager regeringsmagten. Det betyder, at der fremover ikke skal regnes med dynamiske effekter af skattelettelser. Men S garanterer, at det ikke bare er for at gøre det mere besværligt for højrefløjen at få gennemført nye skattelettelse - selvom det netop er det, en økonom mener bliver konsekvensen.Hvis Socialdemokratiet vinder magten ved det forestående folketingsvalg, skal en kommission granske de sociale ydelser, så man sikrer, at børn ikke lider under, at deres forældre er arbejdsløse. Sådan har svaret igen og igen lydt, når venstrefløjen i Folketinget og sociale organisationer har kritiseret det kontanthjælpsloft, der er indført under den nuværende regering, og opfordret Socialdemokratiet til at love at afskaffe det og den tilknyttede 225-timers-regel. Men i den økonomiske plan, som S har fremlagt mandag, er der ikke afsat en krone til højere ydelser. Og det er helt bevidst, lader partiformanden forstå."Vi går ikke til valg på bare at sætte ydelserne op, og derfor er det selvfølgelig heller ikke finansieret i vores 2025-plan," siger Mette Frederiksen.Hverken Enhedslisten, SF eller De Radikale er dog tilfredse med den prioritering fra den statsministerkandidat, som de efter alt at dømme skal bruges deres hjælp til at overtage regeringsmagten efter valget."Det er en mindre skandale, at S ikke har indregnet det i sin økonomiske plan," siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper til TV2.Det er ikke kun et klart svar på, hvad Socialdemokratiet vil gøre ved de offentlige ydelser, der bliver efterspurgt fra partierne i rød blok. Også spørgsmålene om ny infrastruktur, finansiering af grøn omstilling, tidligere pension for nedslidte og fremtidens cigaretpriser mangler at blive besvaret konkret af Socialdemokratiet, mener SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og DF i Jyllands-Posten.Kommer fra Politikens Kristian Madsen, som skriver, at Mette Frederiksen vil uddrive Corydons spøgelse med rød økonomisk politik.Dansk Folkepartis vælgerflugt fortsætter, og partiet står nu til at miste knap halvdelen af de stemmer, de indkasserede ved sidste folketingsvalg. I den nyeste måling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen, står Dansk Folkeparti til 10,8 pct. af stemmerne. Måneden før stod partiet til 14,4 pct., og med en statistisk usikkerhed på 2,1 pct. i målingen, er DF faldet markant siden april."Det ser mildest talt trist ud for DF," siger valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager. 