Dansk Folkepartis vælgerflugt tager til: Får laveste opbakning i syv år i ny måling

Dansk Folkepartis vælgerflugt fortsætter, og partiet står nu til at miste knap halvdelen af de stemmer, de indkasserede ved sidste folketingsvalg. I den nyeste måling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen, står Dansk Folkeparti til...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: