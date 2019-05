DI om Socialdemokratiets masterplan: For lidt fokus på vækst og virksomheder

Der er ikke store klapsalver til Socialdemokratiets nye økonomiske plan fra dansk erhvervsliv, der ellers skal levere de ekstra milliarder i statskassen, som Socialdemokratiet får brug for.Socialdemokratiet vil hæve udgifterne med 37 mia. kr. i 2025, men mangler fokus på, hvordan pengene kan tjenes hjem. Sådan lyder dommen fra Dansk Industri."Vi så gerne en plan med større fokus på at styrke væksten i de private virksomheder. Danmark har brug for stærke virksomheder - og frem for alt dygtige medarbejdere, hvis vi skal skabe den velstand, som finansierer velfærden," siger Kent Damsgaard, direktør i DI.Han understreger, at usikkerheden i international økonomi - og dermed også i dansk økonomi - er større, end den har været i meget lang tid."Vi har derfor brug for, at både Socialdemokratiet og alle andre partier tager ansvar for at styrke Danmarks konkurrencekraft, så vi kan få den vækst, som gør, at der bliver penge at fordele af," siger Kent Damsgaard.Og så gør Socialdemokratiet reelt det stik modsatte, når partiet vil forhøje og genindføre en lang række skatter og afgifter, der rammer både husholdninger og virksomheder. Det vil øge grænsehandlen og svække danske virksomheders konkurrenceevne, vurderer DI."Det er positivt, at Socialdemokratiet vil gøre det skattemæssigt mere konkurrencedygtigt for virksomhederne at investere i forskning og udvikling. Desværre rummer planen også adskillige skatteforhøjelser, som vil være skadelige for danske virksomheder - for eksempel forslagene om højere kapitalskat og højere skat på generationsskifte af vores mange smv'er rundt omkring i landet," siger Kent Damsgaard.