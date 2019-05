Dagens måling: Kristendemokraterne står til at komme i Folketinget

2,2 pct. af stemmerne - og fire mandater - til Kristendemokraterne.Det næsten 50 år gamle parti har for første gang i 14 år kæmpet sig op over spærregrænsen. Det viser en ny meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, og som baserer sig på telefoninterview 17-19. maj med 1008 personer.Partiet røg ud af Folketinget i 2005 og har ikke været repræsenteret siden. De seneste tre valg er det kun blevet til opbakning på 0,8-0,9 pct.Formanden er Stig Grenov, men han er sygemeldt, og næstformand Isabella Arendt har med stor succes vikarieret i valgdebatter på tv, som har øget opmærksomheden om partiet.Hovedpersonen selv er da også pavestolt. "Det er første gang i 14 år, at Kristendemokraterne har fået så flot en måling, så det er da sindssygt fedt," siger Isabella Arendt til Ritzau.Hun håber på en sneboldeffekt for partiet, fordi det ikke længere kan afskrives som rent stemmespild at stemme på Kristendemokraterne.Voxmeters nye meningsmåling er iøvrigt den første, hvor alle svarene er hentet efter statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) frieri til Socialdemokratiet om at gå i regering sammen. Men det har indtil videre ikke fået målingerne til at rokke sig markant.Socialdemokratiet og de øvrige partier i rød blok står stadig til at vinde valget stort med en føring på 54,8 pct. mod blå bloks 44,6 pct. - og i mandater bliver det en rød storsejr på 99-76.I målingen står Socialdemokratiet til 27,5 pc.t af stemmerne, mens Venstre snupper 18,5 pct. som det næststørste parti.Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen står stadig til at komme i Folketinget med 2,6 pct. af stemmerne, mens Nye Borgerlige lige akkurat ikke klarer spærregrænsen med 1,8 pct.Der er dog næsten ét procentpoints usikkerhed for de små partier, så i realiteten kan det godt være, at Kristendemokraterne og Stram Kurs stadig ligger under de 2 pct., mens Nye Borgerlige ligger over.I et vægtet Ritzau-indeks over alle de store meningsmålinger ligger både Nye Borgerlige og Stram Kurs over spærregrænsen, mens Kristendemokraterne ligger under.Men her er også lidt ældre målinger talt med.