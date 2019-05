Socialdemokratiet vil i dag fremlægge økonomisk plan

Relateret indhold Artikler

Skal der ansætte flere pædagoger? Skal der flere sygeplejersker på sygehusene eller flere sosu-assistenter i ældreplejen?



Det vil Socialdemokratiet mandag give partiets bud på.



Det sagde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i en direkte debat på TV2 søndag aften.



Her fastslog Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet mandag vil fremlægge en ny økonomiske plan.



Den skal vise, hvordan partiet vil prioritere pengene fra det såkaldte økonomiske råderum. Planen bliver præsenteret mandag klokken 13 på Christiansborg.



Både Socialdemokratiet og Venstre har i valgkampen lagt op til, at pengene fra det økonomiske råderum skal gå til at sikre, at der bliver fastholdt den samme service over for borgerne, selv om der kommer flere plejekrævende ældre og børn i de kommende år.



Socialdemokratiet har lagt op til, at de i alt 70 milliarder kroner frem mod 2025 skal gå til at sikre velfærden. Venstre har lagt op til, at 69 af de 70 milliarder kroner skal gå til velfærd.



Velfærdsløftet fra Venstre betyder, at det offentlige forbrug årligt skal stige med 0,65 procent. Det er en markant justering af Venstres hidtidige politik.



I 2015 gik Venstre til valg på nulvækst i den offentlige sektor. Og VLAK-regeringen har haft et mål om at holde væksten i det offentlige forbrug på 0,3 procent.



Mette Frederiksen forsøgte under søndagens debat på TV2 at få Lars Løkke Rasmussen til at gå med på en aftale om en velfærdslov, hvor de to partier forpligter sig til at lade det offentlige forbrug stige i takt med udviklingen i befolkningen.



"Jeg vil gerne være med til at lave en lov - en finanslov. Jeg vil gerne være med til at løfte vores kernevelfærd. Jeg har bundet mig til 69 milliarder kroner (til 2025, red.), og jeg vil ikke afvise mere," sagde Lars Løkke Rasmussen.



Det økonomiske råderum er skabt gennem de store reformer af blandt andet danskernes pensionsalder, som politikerne på Christiansborg har gennemført siden 2006.



/ritzau/