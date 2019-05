Løkkes amerikanske svigerdatter må ikke bo i Danmark: "Hun skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov at være her. Det, synes jeg, er helt skævt"

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.Her er de historier, som du bør kende i dag:Søndag aften bød på valgkampens første statsministerduel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. I duellen, som blev vist på TV 2, lagde Mette Frederiksen ud med at give en udlændingegaranti om, at hun ikke vil være statsminister for en regering, der lemper på udlændingepolitikken. En garanti, som hurtigt kan vise sig svær at overholde, hvis hun må give indrømmelser til et rødt parlamentarisk grundlag efter et valg."Hvis en række mindre partier - som jeg ikke tror kommer til at udgøre et flertal - vil afkræve, at jeg skal begynde at åbne op for en udlændingepolitik, som, jeg grundlæggende tror, vil være forkert for det danske samfund, så vil jeg ikke være statsminister," lød det fra Mette Frederiksen i debatten. Efterfølgende forsøgte Socialdemokratiets leder at binde Lars Løkke Rasmussen til partiets nye forslag om klimamål, hvor drivshusgasserne skal falde med 60 pct. i 2030. Det lykkedes dog ikke Mette Frederiksen at få et håndslag på forslaget fra statsministeren.Gennem debatten blev statsministerkandidaterne stillet spørgsmål af tilhørerne i salen. Et af dem kom fra 25-årige Martin, der er gift med en 22-årig amerikaner, som ikke kan få lov at bo i Danmark, selvom hun læser dansk på universitetet i USA og får topkarakterer. Det står den såkaldte 24-årsregel i vejen for. Men hvorfor er det rimeligt, ville Martin vide."Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig. Præcis", sagde Løkke og forsatte:"Med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt, der er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, og som skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det, synes jeg, er helt skævt. Det synes jeg."Løkke vil derfor sænke indkomstkravet for at Martins amerikanske kone kan bo og arbejde i Danmark. Men det vil Mette Frederiksen ikke være med til. Læs mere her. Mod slutningen af debatten fortalte Socialdemokratiets partileder desuden, at hun mandag vil fremlægge en samlet økonomisk plan, som skulle give flere penge til velfærd end de 69 mia. kr., Lars Løkke Rasmussen har lovet.Topcheferne mangler arbejdskraft, men de siger nej til at ansætte flygtninge, hvis paradigmeskiftet betyder, at flygtninge alligevel skal sendes hjem igen. Greens Analyseinstitut har for Børsen spurgt 448 topchefer, om de ville ansætte en udlænding, der skulle være her midlertidigt. 35 pct. svarer nej, mens 46 pct. siger ja."Det er klart, at hvis vi ved, at de alligevel skal sendes hjem igen hurtigst muligt, vil jeg overveje, om vi skal blive ved med at bruge ressourcer på at optræne og ansætte flygtninge i vores produktion, for det er ikke i nærheden af at være omkostningsfrit at få fire syrere til at arbejde sammen med danskere, for vi har brugt virkelig mange kræfter på det," siger Henrik Holvad, der ejer maskinfabrikken Rival i Skanderborg og har fire syriske flygtninge ansat.Mens regionernes de sidste to år har fået tilført 700 mio. kr., har dyrere medicin koster 1,1 mia. kr. Det viser en nyt notat fra Lægeforeningen, som i Politiken taler om, at der pga. den dyrere medicin i princippet har været tale om nedskæringer i regionerne,selvom der er tilført flere penge.Det har vakt opsigt, at Venstres næstformand Kristian Jensen (V) ikke bakker fuldt op om Lars Løkke Rasmussen forslag om en mulig SV-regering efter et valg. I Jyllands-Posten uddyber Kristian Jensen mandag lidt af sin holdning om kun at arbejde for den førsteprioritet,at VLAK-regeringen kan fortsætte og ikke så meget andet."Venstre skal søge indflydelse, og så afviser jeg ingenting. Men det er førsteprioriteten, som jeg går til valg på, og det tror jeg sådan set, jeg har forsøgt at signalere ganske klart," siger Venstres næstformand, som også gør det klart, at SV-snakken står for Lars Løkke Rasmussens regning."Det er Lars, der udtaler sig om regeringssamarbejdet. Det har han gjort. Jeg har sagt, hvordan jeg ser på min førsteprioritet," siger Kristian Jensen.Den historie kan du lige nu kun læse i en trykt udgave af Jyllands-Posten.Spøger man Børsens politiske kommentator Helle Ib, så er hendes vurdering da også, at Løkkes tanker om en SV-regering er kommet lidt skidt fra start."For det første har statsministeren undladt at inddrage centrale personer i Venstre i et medejerskab til idéen om at række ud til Socialdemokratiet. Famlende eller halvhjertede reaktioner fra egne partifæller og ikke mindst fornyet polemik om arvefølgen kan kun forpeste Løkkes muligheder for at sætte en ny offensiv dagsorden," skriver hun i en analyse. Læs hele analysen her. Klokken 13 på Christiansborg præsenterer Socialdemokratiet sin længeventede samlede økonomiske plan.Derudover har politikerne dette i kalenderen i dag:Klokken 09.00: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøger grænseovergangen ved Kruså med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Venstres spidskandidat til EU-Parlamentet, Morten Løkkegaard.Klokken 11.00: Finansminister Kristian Jensen præsenterer et udspil om landbrug og klima ved et besøg hos landmanden Søren Christensen, der er formand for Vestjysk Landboforening.Klokken 13.20: SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og finansminister Kristian Jensen (V) mødes i debat på Holstrebro Gymasium. SF-formanden kommer også med en ny bog: "Grønt Håb". Det er e-bog, der er tilgængelig fra dagens start.Klokken 16.00: Justitsminister Søren Pape og SF-formand Pia Olsen Dyhr mødes til duel i Viborg.Klokken 17.00: Valgmøde i Det Grønlandske Hus i København. Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager.