Schweiziske vælgere godkender skattefordele til multinationale firmaer

Schweiz har ved en folkeafstemning godkendt at selskabsskatten i landet skal forblive attraktiv for store selskaber som Procter & Gamble, Vitol og Caterpillar, selv om det på kort sigt betyder en nedgang i skatteindtægterne.



Det besluttede to tredjedele af vælgerne, og dermed er der sat en stopper for flere års strid om beskatningen af virksomheder.



"Dette meget klare ja er godt nyt for vores land. Det er et projekt, som tillader os at forblive konkurrencedygtige internationalt," siger indenrigsminister Alain Berset til Bloomberg.



Det nye system vil bestå af fradrag på gevinster fra patenter og for udgifter til forskning og udvikling. Det skal erstatte visse skattefordele som multinationale selskaber hidtil har haft, men som ikke længere er i tråd med OECD's regler på området.



Hvis det nye skattesystem var blevet afvist af vælgerne, kunne det have udløst en selskabsflugt til lavskattelande som Irland og Singapore, fordi selskaberne i så fald ville blive beskattet på lige linje med lokale selskaber, hvor skatten i f.eks. Geneve er på 24,16 pct.



Multinationale selskaber står for ca. en fjerdedel af den samlede mængde ansatte i Schweiz og en tredjedel af bnp, viser tal fra McKinsey.