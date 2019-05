Ny meningsmåling: To blå partier under spærregrænsen

Vi er snart halvvejs inde i valgkampen og den seneste mensingsmåling fra Voxmeter fra den 19 maj, viser, at rød blok anført af Socialdemokrtaiet fortsat ligger klart i front forud for folketingsvalget den 5. juni.



Samlet ligger rød blok, inklusiv Alternativet og De Radikale, til at få 56 pct. af stemmerne mod 43,6 pct. til blå blok som så også indkluderer det stærkt højreorienterede parti Stram Kurs.



Nye Borgelige og partiformand Pernille Vermund er med opbakning fra 1,9 pct. af vælgerne igen under spærregrænsen på 2 pct. efter at have ligget over spærregrænsen flere gange i løbet af ugen.



Kristendemokraterne går i den nye måling frem fra 1,6 pct. til 1,9 pct., så selvom der er fremgang at spore for Kristendemokraterne, så er det stadig ikke nok til at komme i Folketinget.



Socialdemokratiet ligger med 27,9 pct. på samme niveau som de seneste dage, men over valgresultatet fra juni 2015, hvor partiet fik 26,3 af stemmerne.



Venstre, og statsminister Lars Løkke Rasmussen, får opbakning fra 18,8 pct, af stemmerne, og det er også det samme som de seneste dage, og en anelse mindre end ved valgt i 2015, hvor Venstre fik 19,5 af stemmerne.



På den yderste venstrefløj står Enhedslisten står til en mindre tilbagegang til 8,4 pct. af stemmerne mod 9 pct. af stemmerne i målingen fra den 18. maj og 9,8 pct. af stemmerne for en måned siden den 14. april.



Skipper har karisma



En måling foretaget af analyseinstituttet Wilke for A4 NU, viser, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen får toppoint for hendes troværdighed, mens Enhedslistens Pernille Skipper scorer højest på karisma-skalaen.



I målingen er 1058 danskere blevet bedt om at give landets partiledere karakterer efter, hvor troværdige de er, og hvem der er mest fagligt kompetent.



Samtidig er vælgerne også blevet bedt om at bedømme partiledernes karisma og deres evne til at tiltrække nye vælgere.



Efter Mette Frederiksen følger Pia Olsen Dyhr (SF) og Enhedslistens Pernille Skipper på spørgsmålet om, hvilke partiledere, der er mest troværdige.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen indtager en fjerdeplads på troværdigheds-listen.



Enhedslistens Pernille Skipper er en af de partiledere, der konsekvent placerer sig i toppen af den nye måling.



Hun bliver vurderet til at være den partileder med mest karisma, mens vælgerne belønner hende med sølvmedaljer for hendes evne til at lokke nye vælgere ind i folden.