Ny måling: Skipper er mest karismatiske partileder

I en ny måling er det særligt partiledere fra rød blok, der får topkarakterer fra vælgerne, når de skal vurdere, hvem der er mest troværdige og bedst til at tiltrække nye vælgere.



Mette Frederiksen får toppoint for hendes troværdighed, mens Enhedslistens Pernille Skipper scorer højest på karisma-skalaen.



Det viser en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har udført for A4 Nu.



Her er 1058 danskere blevet bedt om at give landets partiledere karakterer efter, hvor troværdige de er, og hvem der er mest fagligt kompetent.



Troværdige politikere



Samtidig er vælgerne også blevet bedt om at bedømme partiledernes karisma og deres evne til at tiltrække nye vælgere.



Efter Mette Frederiksen følger Pia Olsen Dyhr (SF) og Enhedslistens Pernille Skipper på spørgsmålet om, hvilke partiledere, der er mest troværdige.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen indtager en fjerdeplads på troværdigheds-listen, og det er overraskende, mener politisk kommentator, Rasmus Jønsson.



"Lars Løkke har jo i lang tid halet gevaldigt efter i troværdighedsmålingerne, og mange har peget på, at det var hans møgsager, der ville ende med at koste blå blok dyrt til valget. Derfor må han også være usædvanligt godt tilfreds med de her tal," siger Rasmus Jønsson.



Enhedslistens Pernille Skipper er en af de partiledere, der konsekvent placerer sig i toppen af den nye måling.



Mest karisma



Hun bliver vurderet til at være den partileder med mest karisma, mens vælgerne belønner hende med sølvmedaljer for hendes evne til at lokke nye vælgere ind i folden.



"Pernille Skippers popularitet bunder blandt andet i, at hun er lykkedes med løfte arven som Enhedslistens frontfigur efter Johanne Schmidt-Nielsens afgang uden de store problemer," siger Rasmus Jønsson.



I den tunge ende af målingen ligger særligt lederne fra nye partier som Stram Kurs, partiet Klaus Riskær Pedersen og Nye Borgerlige.



Af de mere erfarne partiledere er det især Alternativets Uffe Elbæk og Liberal Alliances Anders Samuelsen, der begge fik strålende resultater ved sidste valg i 2015, som får drøje hug i den nye måling.



Således ligger Uffe Elbæk på en ottendeplads over de partiledere, som vælgerne finder mest troværdig, mens Anders Samuelsen indtager en tiendeplads.



Da Anders Samuelsen i 2016 indtog udenrigsminister-posten, sagde han i et interview med Berlingske, at "han satte sig som den måske mest kompetente i ministerstolen".



I den nye måling kommer Liberal Alliances formand dog kun ind på en samlet ottendeplads på listen over de partiledere, som vælgerne vurderer til at være mest fagligt kompetente.