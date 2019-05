Efter at USA har beslaglagt et nordkoreansk skib, beder Nordkorea FN's generalsekretær, António Guterres, om hjælp.



Det beretter statslige nordkoreanske medier.



USA mener, at skibet fragtede kul i strid med internationale sanktioner og skulle beslaglægges, mens Nordkorea tidligere har kaldt aktionen for "ulovligt røveri".



I et brev til FN fastholder Nordkoreas ambassadør det synspunkt.



- Dette røveri viser tydeligt, at USA er et lovløst land og på ingen måde går op i international lovgivning, skriver ambassadøren.



I brevet stilet til Guterres opfordrer Nordkorea til "øjeblikkelig handling".



Protesterne fra Pyongyang kommer, mens spændinger mellem USA og Nordkorea er tiltagende.



/ritzau/