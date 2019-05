Han vil ikke blande sig i, hvordan Venstre ordner sine sager. Og så alligevel.



For Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, undrer sig en del over, at formandsdiskussionen i Venstre er blusset op i valgkampen.



Det siger Thulesen Dahl til Berlingske.



- Det undrer mig selvfølgelig, for alle ved jo, at hvis et parti begynder at slås med sig selv eller have store interne diskussioner med sig selv midt i en valgkamp, svækker partiet sin egen mulighed for at slå igennem, siger han.



I samtalebogen "Befrielsens Øjeblik" udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at det ikke er en naturlov, at næstformand Kristian Jensen skal være næste Venstre-formand.



Bogen udkom torsdag, og den har skabt en del debat. Foruden formandssnakken i Venstre var det Løkkes melding om en mulig SV-regering, der har skabt overskrifter.



/ritzau/