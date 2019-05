EU fjerner tre øer fra sortlisten over skatteparadiser

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU

Den Europæiske Union har netop fjernet tre øgrupper fra sin sortliste over skattely.



Det gælder det britiske oversøiske territorium Bermuda, den hollandske caribiske ø Aruba og Barbados, der alle blev tilføjet EU's liste i marts, men ifølge Reuters oplyser EU, at Aruba har ændret sin lovgivning i overensstemmelse med EU-kravene, mens Bermuda og Barbados har forpligtet sig til at tackle EU's bekymringer.



Bermuda og Barbados er derfor flyttet til en grå liste over lande, der stadig er under EU-kontrol for deres skattepraksis, lyder det ifølge Reuters.



Tilbage på den sorte liste står der nu 12 jurisdiktioner, bl.a. De Forenede Arabiske Emirater, Oman og de tre amerikanske territorier i Amerikansk Samoa, Guam og De Amerikanske Jomfruøer.



Andre jurisdiktioner på listen er Belize, Fiji, Marshalløerne, Vanuatu, Dominica, Samoa og Trinidad og Tobago, skriver Reuters.



Konsekvensen for at havne på EU's sorte liste er eventuelle skader af omdømme samt strengere kontrol med transaktioner med EU.