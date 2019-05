Et flertal af de danske spidskandidater ved valget til EU-Parlamentet vil arbejde for bedre togforbindelser i Europa.



"Hvis vi skal have et alternativ til flyet, så er togforbindelserne i Europa nødt til at blive bedre, for de fungerer meget dårligt. Vi har det problem, at de gamle togselskaber, som jo er gamle kongedømmer - som de tyske og franske - skal samarbejde, men det gider de ikke," siger Margrete Auken fra SF.



Til SF's landsmøde i marts luftede partiet idéen til en europæisk togfond.



Pengene til fonden skal komme fra EU's eksisterende budget. SF foreslår konkret, at minimum 50 procent af alle EU's transportinvesteringer fremover skal gå til EU-togfonden.



Alternativet mener, at det er en glimrende idé med et bedre system.



"Selvfølgelig er vi med på den. Vi har fremlagt en "green new deal", som blandt andet er finansiering til omstilling af infrastrukturen gennem obligationer til et ordentligt bæredygtigt transportsystem på tværs af Europa."



Pengene skal ifølge partiets plan komme fra, hvad Alternativet kalder "grønne obligationer". De skal udstedes af Europas offentlige investeringsbanker og understøttes af en alliance af centralbanker.



Lange udsigter



Professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet siger, det er usandsynligt med højhastighedstog fra Danmark til de europæiske hovedstæder.



"Det har lange udsigter. Hvis man tænker det som at trække folk ud af flyene og over i togene for at redde klimaet, så er det simpelthen håbløst. Det er alt for dyrt."



Han fortæller, at tog kontra fly ikke er førsteprioriteten, når det handler om at begrænse udledningen af CO2.



Mette Bock, der er Liberal Alliances spidskandidat, beder om, at man lytter til Mogens Fosgerau.



"Bedre togtrafik er jo sådan set en ganske fin idé. Jeg synes bare, at man skal lytte til kloge folk som professor Mogens Fosgerau og så prøve at regne på det. Vores svar er, at man i stedet for at kaste milliarder efter tog kigger på teknologien. Så kan man udvikle bæredygtige fly eksempelvis. Vi foreslår, at 0,2 procent af hvert lands bnp sættes af til formålet," siger Mette Bock.



Ritzau har spurgt samtlige spidskandidater, om EU bør kæmpe for et bedre fælles jernbanenet. Foruden Sf og Alternativet støtter også Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten, Venstre og De Konservative idéen.



Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti er ikke vendt tilbage på henvendelsen.