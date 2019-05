DI's formand roser Løkkes melding om en mulig SV-regering: "Det kan give mere stabilitet"

Et regeringssamarbejde henover midten i dansk politik vil kunne sikre en stabilitet, som vil være til gavn for dansk erhvervsliv. Sådan lyder den klare besked fra DI's formand og topchef for COWI, Lars-Peter Søbye, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: