New Yorks borgmester vil udfordre Donald Trump i 2020

New Yorks 58-årige borgmester, Bill de Blasio, ønsker at være Demokraternes præsidentkandidat ved USA's præsidentvalg i 2020.



Det oplyser han i en kampagnevideo ifølge nyhedsbureauet AP.



Han tilslutter sig dermed et allerede stort felt af amerikanske politikere, der vil tage kampen op med USA's republikanske præsident, Donald Trump.



Ifølge AP ventes han at få svært ved at skille sig ud i det brede felt.



I hjembyen New York er der heller ikke stor opbakning til Bill de Blasios præsidentdrømme. En nylig meningsmåling viste således, at 76 procent af newyorkerne ikke synes, han bør gå efter præsidentposten.



Bill de Blasio har selv tidligere affejet de mindre prangende meningsmålinger.



Et af hans store valgløfter er at bekæmpe økonomisk ulighed. Et emne, som han selv mener, vil vinde genklang hos de amerikanske borgere.



Blandt kandidaterne til Demokraternes kandidatur er i forvejen tidligere vicepræsident Joe Biden og senatorerne Bernie Sanders og Kamala Harris.



/ritzau/