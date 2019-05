Kristian Jensen vil have en blå regering - men vil gerne samarbejde med S

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har åbnet døren på klem til en SV-regering efter det kommende valg, så er det ikke noget Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen (V), vil sætte yderligere ord på. "Jeg noterer mig, at Lars Løkke Rasmussen siger, at hans førsteprioritet er en borgerlig-liberal regering, og det synes jeg, er en rigtig førsteprioritet," siger Kristian Jensen efter et virksomhedsbesøg ifølge Berlingske Kunne du forestille dig som andenprioritet at have en SV-regering?"Nej. Jeg forestiller mig at lægge kræfter i, at førsteprioriteten bliver en realitet."Han understreger, at han ikke vil kommentere på, hvornår han hørte om Løkkes nye samtalebog "Befrielsens øjeblik", hvor Løkke lufter tanken. Det er interne processer, og de skal forblive interne, understreger finansministeren.Også DR har haft fat i finansministeren, der understreger, at han ikke har læst samtalebogen endnu.Men han er klar til at samarbejde med Socialdemokratiet.Kan du samarbejde med S i en regering, hvis du bliver formand for Venstre?"Mit mål er en borgerlig liberal regering, men vi er altid åbne for at samarbejde bredt."