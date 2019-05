Kristian Thulesen Dahl om SV-flirt: Det er fantastisk

"Jeg synes, det er fantastisk. Særligt hvis Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan finde sammen. Så kommer vi fri af Liberal Alliances ønsker om at lempe topskatten samt at Radikale Venstre skal styre udlændingepolitikken."



Sådan lyder meldingen fra Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, til DR , efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en ny bog åbner for, at han gerne vil indgå i en SV-regering.



Han fortsætter:



"Dansk Folkeparti skal ikke nødvendigvis være med i regering, men jeg tror, vi kan være med til at give noget stabilitet,"



TIl TV2 News siger formanden, at han forventer et tættere samarbejde mellem de tre store partier.



"Jeg har i årevis talt for et større SVDF-samarbejde. Det synes jeg, er en udmærket ting, ikke nødvendigvis som regeringssamarbejde, men at de tre partier har et samarbejde. Min forudsætning er selvfølgelig, at Dansk Folkeparti spiller en rolle i det og ikke er udenfor," siger han.



Statsministeren siger i bogen "Befrielsens øjeblik", der udkommer torsdag, at et regeringssamarbejde mellem S og V efter valget er "et rigtigt forslag".