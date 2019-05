Helle Ib: Løkke satser stort - sværere at angribe S i valgkampen

Der skal bruges 14 mia. kr. mere på ældre over 80 år og 4 mia. kr. mindre på unge. Det vil være konsekvensen, hvis politikerne lader det offentlige forbrug følge det såkaldte demografiske træk - sådan som Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har brugt valgkampens første uge på at slå fast, at de vil. Men hvad betyder det, når politikerne siger, at udgifterne skal følge det demografiske træk? Bjarne Corydon og Steen Bocian forklarer.