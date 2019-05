USA indleder proces for ny told kinesiske varer for 300 mia dollar

Relateret indhold Artikler

De amerikanske myndigheder, handelsrepræsentantens kontor, har mandag aften offentliggjort dokumenter vedrørende Trump-regeringens planer om at indføre told på 25 pct. på importvarer fra Kina for yderligere 300 mia. dollar.



Det skriver Bloomberg News.



I henhold til reglerne skal der være en offentlig høring, hvor det er muligt at komme med kommentarer til de planlagte tariffer. Den offentlige høring vil være den 17. juni, og syv dage efter skal eventuelle kommentarer eller klager være indsendt til myndighederne.



Listen med varer, som i givet fald vil blive ramt, indeholder mobiltelefoner og legetøj.



Fredag hævede USA tolden på kinesiske varer for 200 mia. dollar fra 10 til 25 pct. Forhandlinger samme dag i Washington sluttede samtidig resultatløse, men investorerne fandt opmuntring i udtalelser om "konstruktive" samtaler.



Henover weekenden blev tonen dog atter skarpere. USA's præsident, Donald Trump, advarede Kina om, at en handelsaftale bliver værre, hvis landet venter til, han eventuelt bliver genvalgt.



Kina annoncerede i sin tur mandag forhøjet told på amerikanske varer for 60 mia. dollar fra 1. juni.



Donald Trump indledte forrige søndag denne omgang af eskaleringer i handelskrigen, da Donald Trump tweetede:



"I ti måneder har Kina betalt en told til USA på 25 pct. for højteknologi og 10 pct. på andre varer for 200 mia. dollar. De 10 pct. stiger til 25 pct. på fredag. Andre varer for 325 mia. dollar, der bliver sendt til os fra Kina, er der fortsat ikke told på, men det vil der komme snart, og det vil være på 25 pct."



Mandag lod Trump forstå, at der ikke er truffet en endelig beslutning vedrørende den mulige næste bølge af tariffer. Præsidenten advarede dog samtidig mod, at Kina svarer for hårdt igen.



"Der kan være nogen gengældelse, men det kan ikke være substantielt, sagde han i forbindelse med et møde i Det Hvide Hus med med Ungarns præsident, Victor Orban," skriver Bloomberg News.



Trump lod også forstå, at han vil mødes med både Kinas og Ruslands præsidenter, Xi Jinping og Vladimir Putin, ved det kommende G20-møde i Japan i den 28. og 29. juni.



/ritzau/FINANS