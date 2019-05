Her er dit valgoverblik: Topchefer vil have SV-regering, Løkke vil have dyrere smøger og så synes Helle Ib at det ligner nedsmeltning i blå blok

Gennem valgkampen giver Børsen alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.Her er de historier, du bør kende i dag:Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i regering sammen. Det er drømmen for dansk erhvervsliv, viser en ny meningsmåling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen blandt 450 danske topchefer i større danske virksomheder. Hele 37 pct. af de danske topchefer hepper på en SVKR-regering som den bedste regering, når målet er et sundt og levedygtigt dansk erhvervsliv."Vi har brug for en regering, der kan handle, og det kunne være spændende, hvis man for en gangs skyld kunne lave en SV-baseret regering, der kan gennemføre de reformer, som samfundet og dansk erhvervsliv har brug for," siger Jens Poulsen, adm. direktør i den jyske tøjkoncern DK Company, der har 2200 ansatte og omsætter for 3 mia. kr.Der skal spares 3 mia. kr. på udgifterne til konsulenter, der leverer ydelser til staten, kommunerne og regionerne. Og de penge skal flyttes direkte over til ekstra udgifter til velfærd. Og samtidig skal der indføres en helt ny velfærdslov, der sikrer, at det offentlige forbrug altid som et minimum kommer til at stige med det såkaldte demografiske træk, så der er penge til de flere ældre og flere små børn - uanset om konjunkturerne vender eller ej. Sådan er de to grundpiller i det velfærdsudspil, som Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen præsenterede på et pressemøde mandag sammen med Herlevs borgmester Thomas Gyldal.Idéen om en ny velfærdslov, som skal "binde politikerne fast til masten", som Mette Frederiksen formulerede det, til at hæve de offentlige udgifter i takt med det demografiske træk, kan dog ende med at give den nye regering problemer, spår professor:skal vokse med minimum det demografiske træk fremover, kan dog"Man lægger i den grad et bånd på regeringens handlefrihed i økonomiforhandlingerne med kommunerne," siger professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen om S-udspillet.Og finansminister Kristian Jensen (V) vil bestemt heller ikke lade sig binde til masten af S."Der er mange steder, jeg godt kunne binde Mette Frederiksen fast. Sådan set mest af alt på skattepolitikken, hvor vi gerne vil holde hende fast på, at skatten i Danmark er høj nok i forvejen," siger han.Sådan lyder vurderingen fra Børsens politiske kommentator Helle Ib i den seneste udgave af Børsens valgpodcast "Til valg med Corydon og co.". De seneste målinger giver blå blok et sted mellem 40 og 45 pct. af stemmerne, og Børsens chefredaktør Bjarne Corydon mener, at blå blok er ramt af en eksistentiel krise uden et fælles projekt:"Hvis det var en patient, der var kommet ind på skadestuen, ville man nok underrette den nærmeste familie," lyder det fra Corydon.Selvom økonomi ikke er blandt de emner, som fylder allermest i valgkampen, er den økonomiske politik ikke desto mindre afgørende for partiernes evne til at gennemføre deres løfter inden for f.eks. velfærd og klima. Børsen har bedt samtlige opstillingsberettigede partier svare på 25 spørgsmål, som vi opfatter som centrale for at forstå partiernes linke på det økonomiske område.Sådan lyder overskriften på forsiden af Politiken, som har talt med bl.a. DF's fiskeriordfører Ib Poulsen om partiets nuværende vælgerkrise. Han og et par andre folketingsmedlemmer forklarer det bl.a. med en manglende politisk kant til regeringen fra partitoppenog en bedre kommunikation af DF's sejre."Hvis der bliver et politisk vakuum, bliver det fyldt. Det er åbenbart det, det er udtryk for," siger Ib Poulsen til avisen.Berlingske har kigget på de røder partiers ønsker til en ny arveafgift og konstaterer på avisens forside, at Enhedslisten, SF og Alternativet alle har skarpere krav for, hvornår arven skal beskattes hårdere, end Socialdemokratiet lægger op til. Det kan du læse her. Søndag garanterede Lars Løkke Rasmussen, at Venstre igen går til valg på et skattestop, men et skattestop, som ikke gælder for tobaksafgiften. Og på forsiden af Jyllands-Posten varsler statsministeren tirsdag, at Venstre også vil hæve afgiften på cigaretter - dog uden, at avisen har kunnet lokke en konkret pris ud af ham26-årige Isabella Arendt overtog fra mandag og en måned frem formandsposten i Kristendemokraterne fra en sygemeldt Stig Grenov. Ifølge Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard så kan det blive en "game changer for Kristendemokraterne" i deres bestræbelse på at få over 2 pct. af stemmerne og komme over spærregrænsen. Læs hvad han mener her. Socialdemokraten Simon Simonsen kom ud i et voldsomt stormvejr, da han kritiserede partifællen Joy Mogensen, der skal være alenemor uden at kende faren til sit barn. Bestyrelsen for Simon Simonsen valgskreds i København vil fjerne den udskældte kandidat fra stemmesedlen, men mandag aften kom det frem, at han formentlig vil blive reddet af en teknikalitet:"Vi må nok sande, at han stadig vil være på stemmesedlen, men bestyrelsen arbejder ikke for hans kandidatur, og jeg stemmer i hvert fald ikke på ham," siger kredsformand Carlo Søndergaard.Klokken 10.00: Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er til valgmøde på Frederiksværk Gymnasium.Klokken 11.00: Det Konservative Folkeparti stiller op på Virum Gymnasium med kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. Blandt andre erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).Klokken 11.30: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøger Feldborg Frie Børneunivers i Feldborg ved Herning sammen med finansminister Kristian Jensen (V).Klokken 12.00: Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er på virksomhedsbesøg i Aalborg med Alternativets nordjyske kandidater.Klokken 13.30: Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, holder tale i København for 150 tillidsrepræsentanter fra Bupl, pædagogernes fagforbund.Klokken 14.00: Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Bording Skole ved Ikast.Klokken 14.00: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) besøger Dansk Byggeri i København.Klokken 14.00: DF-formand Kristian Thulesen Dahl er på Søndertorvet ved Bryggen i Vejle med sit roadshow, Kristians Kaffebar.Klokken 14.20: SF's formand, Pia Olsen Dyhr, taler hos Bupl i København ved fællestillidsrepræsentanters træf.Klokken 15.50: Finansminister Kristian Jensen holder åbningstale ved Global Goals World Cup i København, og han er derefter gæstedommer ved de første fodboldkampe sammen med skuespiller Cyron Melville.Klokken 17.30: Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i en debat om brexit på Syddansk Universitet i Kolding.Klokken 17.30: Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, deltager i demonstrationen "Skrot Budgetloven - Bevar Velfærden", som bliver afholdt på Christiansborg Slotsplads i København.Klokken 17.30: DF-formand Kristian Thulesen Dahl deltager i et læserarrangement i Kolding arrangeret af JydskeVestkysten, hvor han svarer på spørgsmål fra læserne.Klokken 18.00: Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, deltager i et grønt talkshow i Aalborg på KaffeFair.