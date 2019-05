Helle Ib: "Vi er vidne til noget, som man må beskrive som en nedsmeltning i blå blok"

"Vi er vidne til noget, som man må beskrive som en nedsmeltning i blå blok."Sådan lyder vurderingen fra Børsens politiske kommentator Helle Ib i mandagens afsnit af podcasten "Til valg med Corydon & Co." Her kommenterer panelet blå bloks situation efter de seneste meningsmålinger , der giver blokken mellem 40 og 45 pct. af stemmerne.Ifølge Børsens ansv. chefredaktør Bjarne Corydon er blå blok ramt af en eksistentiel krise uden et fælles projekt."Hvis det var en patient, der var kommet ind på skadestuen, ville man nok underrette den nærmeste familie," lyder dommen fra Bjarne Corydon.Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har været nødt til at tage afstand til partier inden for egne rækker og forsøgte sig mandag med at genoplive to gamle vindersager.Spørgsmålet er, om trumfkortene overhovedet har samme slagkraft som tidligere?"Det kan jo bare umuligt have samme sikre effekt, som det har haft i tidens løb. Jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig hvilken kanin, nogle politikere skulle være i stand til at hive op af hatten på det her tidspunkt," siger Helle Ib.Blå bloks krise bringer os endnu engang tilbage til spekulationen: Kan man forestille sig en SV-regering hen over midten? Og hvad så med De Radikale?"Man vil prøve alle andre muligheder, før man seriøst går i forhandling om det her. Men vi er bare i en situation, hvor alle andre muligheder ser meget besværlige ud," siger Bjarne Corydon.Lyt til hele afsnittet HER