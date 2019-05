Flere politikere oplever hærværk mod valgplakater

Enkelte er overmalede, nogle knækkede og andre flået ned. Det er skæbnen for en række af Peter Skaarups (DF) valgplakater.



Mindst 30 af DF-politikerens valgplakater på Østerbro i København er blevet ødelagt over natten af ukendte gerningsmænd.



Problemet med hærværk mod valgplakater er sket flere steder i landet.



I Sønderborg er den socialdemokratiske politiker Benny Engelbrechts valgplakater ligeledes blevet udsat for hærværk. Det skriver han søndag på Twitter.



- Et større antal af mine valgplakater i Sønderborg centrum har i nat været udsat for hærværk.



- Mine dygtige folk har fået ryddet op og sætter nye plakater op. Hærværket politianmeldes.



Folketingspolitikernes valgplakater har været i bybilledet siden lørdag klokken 12.00, hvor det blev tilladt at sætte dem op frem mod folketingsvalget 5. juni.



