Det nystiftede britiske Brexitparti, der under ledelse af tidligere Ukip-leder Nigel Farage stiller op til valget til Europa-Parlamentet, står til 34 procent af stemmerne.



Det viser en måling i avisen The Observer.



Det er mere, end Det Konservative Parti og Labour sammenlagt ser ud til at få ved valget den 23. maj i Storbritannien, viser målingen.



Premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti bliver i målingen fjerdestørst med kun 11 procent af stemmerne.



Labour står til 21 procent, mens Liberaldemokraterne bliver tredjestørst med 12 procents opbakning, viser målingen.



Sidstnævnte har opfordret til, at der holdes en ny folkeafstemning om det britiske medlemskab af EU.



Både Labour og Konservative fik en syngende lussing af vælgerne ved lokalvalget i England tidligere på måneden. Konservative mistede en fjerdedel af de pladser, partiet sad på i de kommunale styrer rundt om i landet.



Nigel Farage var i 2016 en af de største profiler på brexitfløjen. Han præsenterede sit nye parti i sidste måned og sagde ved den lejlighed, at Storbritanniens politiske ledere havde forrådt befolkningen.



Det var ikke meningen, at briterne skulle deltage i europaparlamentsvalget.



Ifølge den oprindelige plan skulle de forlade EU den 29. marts. Den dato er dog blevet udskudt to gange nu, og dermed er briterne altså tvunget til at deltage i europaparlamentsvalget senere på måneden.



På nuværende tidspunkt ser brexit ud til at ske senest 31. oktober. Parlamentet er dog ikke enig om betingelserne, så det er endnu uvist, om landet kommer til at forlade EU denne dato.



