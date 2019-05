Tusk indkalder til ekstraordinært EU-topmøde om topjob

EU-lederne forventer at skulle bruge mindst to topmøder på at foretage de mange udskiftninger på topposterne i unionen.



Derfor har Donald Tusk, formanden for Det Europæiske Råd, der stopper i sit job til december, indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde den 28. maj.



"Det er min intention at udføre valget af nye ledere i EU-institutionerne på en hurtig, glat og effektiv måde. Min intention er, at Det Europæiske Råd kan nominere det nye EU-lederskab i juni," sagde Tusk på pressemødet efter det uformelle topmøde i rumænske Sibiu.



I løbet af de kommende måneder skal EU beslutte, hvem der skal være ny formand for Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet. Desuden skal der også findes en ny chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) og en ny udenrigschef.



Da den nuværende Kommissionsformand Jean-Claude Juncker blev udpeget i 2014, var det som følge af den spidskandidatsproces, som Europa-Parlamentet har lanceret. Den fungerer sådan, at hver politisk gruppe i Europa-Parlamentet udpeger en spidskandidat, og kandidaten fra det parti, der bliver størst efter Europa-Parlamentsvalget, er dermed umiddelbart tiltænkt posten som Kommissionsformand.



Tanken er, at vælgerne dermed har mere direkte indflydelse på, hvem der skal lede Kommissionen. Det ventes, at den konservative gruppe EPP bliver størst efter valget 26. maj, og dermed vil deres spidskandidat, tyske Manfred Weber, formentlig være Parlamentets kandidat.



Uenighed blandt lederne



Men stats- og regeringscheferne er imod processen. Det eliminerer muligheden for, at det kan blive en af dem selv, og bl.a. fremhæver den franske præsident Emmanuel Macron gang på gang, at så længe man ikke har vedtaget transnationale valglister, så danskere og franskmænd eksempelvis vil kunne stemme på Manfred Weber, giver processen ingen mening. Forud for topmødet torsdag satte også Luxembourgs premierminister Xavier Bettel spørgsmålstegn ved, hvor demokratisk processen nu egentlig er.



"Spørg mine vælgere, de har ingen idé om, hvem der er spidskandidater," sagde Bettel.



Det er dog langt fra alle stats- og regeringschefer, der afviser processen. Den østrigske kansler Sebastian Kurz advarer sine kolleger mod at "lader vælgerne stemme, og så beslutte sig for noget andet i en lille lukket cirkel."



Det ekstraordinære topmøde ligger to dage efter at Europa-Parlamentsvalget er overstået.