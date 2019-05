Sydkorea: Nordkorea har affyret to missiler

Nordkorea har tilsyneladende skudt to kortrækkende missiler ud over havet torsdag, oplyser Sydkoreas militær.



Det kommer, mindre end en uge efter at landets leder, Kim Jong-un, personligt overværede testaffyringer af en række missiler og raketter.



Fra Sydkoreas præsidentpalads lyder reaktionen, at affyringerne er "stærkt bekymrende", og at de ikke hjælper på bestræbelserne for at dæmpe spændingerne på Den Koreanske Halvø.



De to missiler blev affyret i østlig retning ud over havet. De fløj henholdsvis 420 og 270 kilometer og nåede op i 50 kilometers højde, inden de landede i havet, oplyser Sydkoreas militær i en meddelelse.



Først forlød det, at Nordkorea havde affyret mindst ét "uidentificeret projektil".



Militæret havde ikke umiddelbart flere oplysninger om Nordkoreas affyring, der fandt sted torsdag eftermiddag lokal tid.



Affyringerne fandt sted, få timer efter at den amerikanske udsending Stephen Biegun ankom til den sydkoreanske hovedstad, Seoul.



Her skal han drøfte med sydkoreanske embedsmænd, hvordan man kan komme videre i de fastlåste forhandlinger med Nordkorea om landets omstridte atomprogram.



Det er Bieguns første besøg i Seoul, siden topmødet i februar mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, endte uden resultat.



Iagttagere har ifølge nyhedsbureauet AP sagt, at hvis Nordkorea begynder at affyre langtrækkende våben, kan det være et tegn på, at landet er ved at vende diplomatiet ryggen.



Lørdag foretog Nordkorea flere prøveaffyringer af forskellige raketter og missiler.



Onsdag beskrev nordkoreanske medier lørdagens prøveaffyringer som en almindelig defensiv militærøvelse.



