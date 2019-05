Her er dit valgoverblik: Venstres oppustede velfærdsløfte, SFs ultimative krav og Løkkes sidste døgn inden valgkampen

Gennem valgkampen giver Børsen alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse. I dag lægger vi ud med Lars Løkke Rasmussens store velfærdsløfte om at bruge 69 mia. kr. på offentligt velfærd frem mod 2025. Mens...

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."