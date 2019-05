Her er regnestykket bag Løkkes velfærdsløfte på 69 mia: "Det er ikke guld og grønne skove, der loves til danskerne"

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at partiet vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025.Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor?Slet ikke. Du bliver faktisk fælt skuffet, hvis det er det, du tror.Sådan lyder dommen fra Børsens cheføkonom Steen Bocian, som i andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co." diskuterer Venstres velfærdsløfte på 69 mia. kr. sammen med chefredaktør Bjarne Corydon og nyhedsdirektør Nikolaj Sommer. "Det er ikke guld og grønne skove, der loves til danskerne i form af massive løft i den offentlige velfærd. Det her vil være nok til at dække det demografiske træk, men heller ikke mere end det. Korrigeret for befolkningsudviklingen, vil den offentlige sektor om fem-seks år være magen til den, vi kender i dag," siger Steen Bocian, som suppleres af Corydon:"Målt imod historiske standarder, altså den vækst, man har været vant til at have i den offentlige sektor, så er det her faktisk stramt. Det lyder måske provokerende, når vi taler om 69 mia. kr., men det er faktisk ganske stramt," siger Bjarne Corydon.Lyt til hele afsnittet HER