Samuelsen om Løkkes store velfærdsløfte: Jeg er skuffet - men ikke overrasket

Lars Løkke Rasmussens løfte om at bruge 69 mia. kr. på offentlig velfærd frem mod 2025, er i direkte modstrid med, hvad hans regeringspartner i Liberal Alliance går til valg på. "Jeg er skuffet, men ikke overrasket," konstaterer partileder Anders Samuelsen...

Eksklusivt for kunder

Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."