Derfor er Løkkes melding om Paludan og Vermund så markant: Han lægger op til et større politisk "chicken game"

Det kom som et klokkeklart svar fra Lars Løkke Rasmussen under tirsdagens partilederdebat på TV2. "Lars Løkke, kan du imødekomme Pernille Vermunds krav?" spurgte studievært Cecilie Beck. "Næh," svarede statsministeren. På valgkampens første...

Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."