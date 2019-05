Løkke lægger skattelettelser på is - vil bruge 69 mia kr på mere velfærd

Eksklusivt for kunder

Danskerne kan skyde en hvid pind efter større skattelettelser efter næste valg.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udsteder nu et såkaldt velfærdsløfte til danskerne, hvor han vil bruge 69 mia. kr. frem mod 2025 på at løfte kernevelfærden for danskerne,...