Løkke lægger skattelettelser på is - vil bruge 69 mia kr på mere velfærd

Danskerne kan skyde en hvid pind efter større skattelettelser efter næste valg.Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udsteder nu et såkaldt velfærdsløfte til danskerne, hvor han vil bruge 69 mia. kr. samlet set frem mod 2025 på at løfte kernevelfærden for danskerne. Det svarer ifølge Børsens oplysninger til, at Løkke bruger 20,5 ud af de 24,5 mia. kr. i det økonomiske råderum frem til 2025 på at øge det offentlige forbrug."På grund af den ansvarlige politik, som vi har fulgt, da vi havde regeringsmagten, så er det med stor glæde, at vi kan afgive et velfærdsløfte til danskerne. Vi vil frem mod 2025 afsætte i alt 69 mia. kr. til mere kernevelfærd, så der er råd til at følge med befolkningsudviklingen," siger Lars Løkke Rasmussen på Dansk Erhvervs årsdag i København, hvor han netop har været på talerstolen.Han erkender, at alle de danskere, der har sat næsen op efter skattelettelser efter næste valg, må lægge de drømme i fryseren. "Jeg kommer nok til at skuffe jer, der sidder med en drøm om Danmark som lavskatteland. Det bliver nok heller ikke i næste valgperiode, at vi når dertil," siger statsministeren.Han fortsætter:"Og hvis der bliver råd til skattelettelser, bør vi gøre mere for dem, der har de mindste indkomster og balancerer på kanten af arbejdsmarkedet."Han tilfføjer dog, at der er råd til at følge demografien, uden at skatten ligefrem skal stige.De 69 mia. kr. svarer til, at det offentlige forbrug kommer til at vokse med 0,65 pct hvert år, og det er præcis det, der kan finansiere det demografiske træk, hvor der kommer flere ældre og flere små børn. Frem mod 2025 vil der være 80.000 flere ældre over 80 år, og antallet af børn mellem nul og fem år vil samtidig stige med 50.000.De 0,65 pct. betyder også ifølge statsministeren, at Venstre nu vil sløjfe omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur allerede fra næste år i stedet for 2022.