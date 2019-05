Kristendemokraternes formand melder sig syg til partilederdebat

Kristendemokraterne har fået kritik for at ville sende andre end formand Stig Grenov til partilederdebatter på tv.



Både DR og TV2 har afvist, at partiet kan sende andre end formanden til debatterne, hvor det også er lederne af de øvrige partier, der stiller op.



Tirsdag aften deltog Stig Grenov som planlagt i valgets første partilederrunde på DR1 klokken 19.00 til 20.20.



Godt 40 minutter senere var Stig Grenov dog for syg til at deltage i partilederdebatten på TV 2 klokken 21.00.



I stedet medvirker partiets næstformand, Isabella Arendt Laursen.



/ritzau/