Syg Mette Frederiksen: "Jeg kan ikke engang få en Dagmar-tærte ned"

Det var en tydeligt svækket socialdemokratisk formand, Mette Frederiksen, der sendte en Facebook–hilsen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet Folketingsvalg til 5. juni. Mette Frederiksen har ligget på Herlev Hospital i fire dage efter en madforgiftning, og hun fortalte i sin hilsen til danskerne, at hun har kastet op stort set uafbrudt siden lørdag."Jeg kan ikke engang få en Dagmartærte eller en træstamme ned endnu," siger Mette Frederiksen.Hun tror på, at hun bliver udskrevet torsdag, hvor hendes valgkamp så starter."Den allervigtigste besked fra mig lige nu er, at vi skal bruge valget til at bygge bro mellem os danskere. Vi kommer til at se meget splittelse, og at uenighederne bliver fremstillet større, end de er," lyder det fra den socialdemokratiske partileder. Hun nævner generationsbroen og henvender sig direkte til de voksne danskere i sin videohilsen."Vil I ikke godt sige tre ting til vores børn og unge: For det første at vi skal ansætte nogle flere pædagoger til at passe på dem, mens de er små. Vil I ikke også sige til dem, at vi tager klimakampen på vores skuldre. Og lad os afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelser. Vores unge skal have lov til at blive så dygtige, som de overhovedet kan blive," siger Mette Frederiksen.Hun kom også ind på behovet for flere sosu'er og tidligere pension til nedslidte. Og på Folketingets sammensætning, hvor der nu er 13 opstillingsberettigede partier. Og S–formanden sender iskold luft i retning af Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs. "Vi går til valg på at etablere en regering, der godt nok kun består af ét parti, men som til gengæld kan samarbejde bredt. Der er ét parti, som jeg allerede nu kan sige, at vi ikke kommer til at samarbejde med, fordi uenighederne ganske enkelt er for store både i ord og handling, og det er Paludans parti," siger Mette Frederiksen.Hun rundede således af:"Tak fordi du lyttede med og så med på en socialdemokratisk formand, der er noget mere slatten, end jeg plejer at være"