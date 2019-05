Løkke om Paludan: "Jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne levere noget som helst op imod det, der kan sikre, at jeg kan fortsætte som statsminister. Aldrig."

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Politik Af Andrea Philipsen Eksklusivt for kunder 7. maj 2019 Kl. 17:41 Der kommer ikke en eventuel borgerlig regering baseret på Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs' stemmer efter det kommende folketingsvalg.



Det slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast tirsdag efter valgets udskrivelse.



"Jeg kommer ikke... Allerede kunde? Log ind her

NY PODCAST Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."