Thulesen Dahl: Mærkeligt med to valg lige efter hinanden

Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl er klar til fire ugers valgkamp.Men han synes, at det er mærkeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke slår to fluer med ét smæk og lægger Folketingsvalget den 26. maj, hvor danskerne alligevel skal til valgurnerne for at stemme til Europa-Parlamentsvalget. "Jeg havde foretrukket den 26. maj. Så havde vi kun ulejliget danskerne én gang, frem for vi skal til stemmeurnerne to gange inden for kort tid," siger Kristian Thulesen Dahl.Men han understreger, at som andetvalg er grundlovsdag 5. juni en fin dag at gøre det på, også selv om det kun ligger godt en uge senere end EP-valget."Når det nu er, synes jeg jo, at grundlovsdag er en velvalgt dag," siger Kristian Thulesen Dahl.