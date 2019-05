Pape: Jeg kommer ikke til at sidde i en regering baseret på Paludan

Formanden for De Konservative, justitsminister Søren Pape Poulsen, afviser at deltage i en kommende borgerlig regering baseret på mandater fra det nyopstillede parti Stram Kurs, der med partileder Rasmus Paludan i spidsen blandt andet mener, at islam skal forbydes i Danmark.



"Jeg vil have svært ved at se, hvad i himlens navn, vi skal samarbejde om. Så jeg kommer ikke til at sidde i en regering, der kommer til at basere sig på hans stemmer," siger Pape.



Hvis Stram Kurs skulle komme ind i Folketinget, så vil Pape ikke udelukke at komme til at stemme for de samme lovforslag som partiet. Eksempelvis om strammere regler for bandemedlemmer.



"Men der er forskel på det og så at skulle basere sin regering på en mand med de synspunkter han har. Det kan jeg ikke se mig selv gøre."



Pape understreger, at han går til valg på, at VLAK-regeringen skal fortsætte. Det samme gør Liberal Alliance, understreger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.



Han siger, at han ikke kan forestille sig at danne en regering basere en regering på Stram Kurs' mandater.



"Vi kommer ikke til at basere os på Stram Kurs. Men regeringen sidder, indtil der er et flertal imod den," siger Ammitzbøll-Bille.



Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl advarer mod "svenske tilstande", hvis man på forhånd afviser at samarbejde med bestemte partier.



"Vi vil betragte ethvert parti, der kommer i Folketinget, som alle andre partier. Vi vil samarbejde der, hvor vi kan samarbejde om nogle ting. Og så er der sikkert nogle steder, hvor vi må skilles. Vi må bare respektere, at dem, danskerne sender i Folketinget 5. juni, er dem, vi skal samarbejde med på forskellig vis," siger Thulesen Dahl.



Pape lægger ikke skjul på, at den parlamentariske situation kan blive mudret efter et valg. På den borgerlige side har Nye Borgerlige på forhånd annonceret ultimative krav som betingelse for at støtte en regering. Men også Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, står over for mange krav og ønsker fra de partier, hun håber på vil gøre hende til statsminister.



"Men vil de gå sammen med Stram Kurs om at vælte en borgerlig regering? Det kunne jeg også spørge om. Det bliver en mærkelig diskussion, det her. Det må være politikken, der taler nu," siger Pape.



Stram Kurs blev officielt godkendt til at opstille til Folketinget mandag. Dermed er der 13 partier på stemmesedlen ved folketingsvalget, som skal holdes 5. juni.