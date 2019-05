Skipper kræver store lunser fra Mette Frederiksen på klima og velfærd

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen (S) skal give Enhedslisten masser af indflydelse, når det gælder klima og velfærd.Ellers får Mette Frederiksen ikke lov til at tælle Enhedslistens mandater med. Det siger Enhedslistens partileder Pernille Skipper, umiddelbart efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet valg til 5. juni."Vi går ikke til valg udelukkende for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Skal hun have vores mandater skal der forandring til, og hun skal vise, at hun kan gøre det bedre end Løkke på det grønne område og vores velfærdssamfund," siger Pernille Skipper.Hun tilføjer:"Vi kommer først og fremmest til at snakke om velfærd. Men vi kommer også til at slås for, at det her bliver et klimavalg. Det håber vi bliver valgenes store temaer."