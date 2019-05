Så skal danskerne til valgurnerne: Løkke udskriver folketingsvalg til 5. juni

Danskerne skal til Folketingsvalg onsdag den 5. juni, altså på grundlovsdag og godt og vel en uge efter Europa-Parlamentsvalget.Det afslørede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra Folketingets talerstol for et øjeblik siden."Jeg ønsker at bruge hele min vilje, alle mine kompetencer og al min erfaring til fortsat at lede Danmark - og derfor beder jeg danskerne om genvalg ved folketingsvalget på grundlovsdag den 5. juni," lød det fra statsministeren.I en pressemeddelelse skriver Løkke yderligere:"Målet er et godt valgresultat, der sikrer, at Danmark fortsat har en Venstre-ledet regering med mig i spidsen. Men hvorfor? Fordi, vi er bedst til at lede landet".13.09 lagde statsministeren dette tweet ud på sin profil. En meddelelse af særlig karakter er det poltiske kodesprog for, at der udskrives valg.Statsministeren vurderer i sin pressemeddelelse, at der er brug for en erfaren ledelse, fordi verden er i hastig forandring netop nu med stigende spændinger mellem øst og vest, et klima, der er under kraftig forandring, og strømme af flygtninge og migranter fra syd mod nord."Det gælder også herhjemme. Dansk økonomi er i topform, og beskæftigelsen er rekordhøj. Den sunde økonomi betyder, at vi kan bruge flere penge på velfærd end nogensinde før. Uden at slå hul i statskassen. Og uden at brandbeskatte det arbejdende Danmark. Men fremgangen er ikke kommet af sig selv. Den har krævet ledelse," skriver Løkke.Valgudskrivelsen sker på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen netop har meldt afbud til en tv-duel i aften, fordi hun har ligget på sygehuset med et maveonde siden lørdag.(Opdateres)