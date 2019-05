Corydon i ny valg-podcast: Derfor er det "åbenlyst usandsynlige" slet ikke så usandsynligt endda

Danskerne skal til Folketingsvalg onsdag den 5. juni, altså på grundlovsdag og godt og vel en uge efter Europa-Parlamentsvalget.



Det afslørede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra Folketingets talerstol tirsdag eftermiddag.



Børsen lancerer ny podcast



I forbindelse med valgkampen lancerer Børsen en ny valg-podcast. Titlen er "Til valg med Corydon & Co.", og i første afsnit diskuteres, hvorvidt en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde er et realistisk scenarie.



I podcasten medvirker Børsens chefredaktør og fhv. finansminister Bjarne Corydon, som sammen med politisk kommentator Helle Ib, nyhedsdirektør Nikolaj Sommer og cheføkonom Steen Bocian forsøger at gøre dig klogere på spillet og substansen i valgkampen.



Et åbenlyst usandsynligt scenarie



Det er over 40 år siden, at Danmark fik sin første SV-regering. Den holdt i 14 måneder, og regeringskonstellationen har ikke gentaget sig siden.



Men er der grund til at tage idéen om en SV-ledet regering seriøst i forbindelse med det kommende Folketingsvalg 5. juni?



"Det er jo åbenlyst usandsynligt, men når jeg synes, der er grund til at tage det seriøst, så er der to årsager til det," lyder det fra Bjarne Corydon.