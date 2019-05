Mette Frederiksen udsætter tv-duel med Løkke efter maveonde

Der bliver ingen tv-duel på TV2 tirsdag aften mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.



Det meddeler sidstnævnte på Facebook.



Årsagen er, at Mette Frederiksen endnu ikke er kommet sig efter sygdom, som hun pådrog sig natten til lørdag i sidste uge.



- Desværre har jeg det stadig meget dårligt. Men dog alligevel ikke mere end et slemt maveonde. Og så er jeg ret dehydreret.



- Det var meningen, at Løkke og jeg i aften skulle have diskuteret pension i TV2. Det må vi desværre udsætte nogle få dage.



- Jeg er klar, sekundet efter at jeg er på benene igen. Og jeg glæder mig meget til både at diskutere pension – og til det folketingsvalg, der vel for pokker bliver udskrevet en dag, skriver Mette Frederiksen.



Valget skal afholdes senest 17. juni.



/ritzau/