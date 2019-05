Kinas vicepremierminister vil deltage i handelsnak i USA torsdag

Den kinesiske vicepremierminister, Liu He, vil deltage i handelsforhandlingerne med USA i løbet af denne uge i Washington.Vicepremierministeren vil den 9. og 10. maj deltage i forhandlingerne om at nå en aftale, der kan sætte en stopper for handelskrigen mellem de to lande. Det oplyser det kinesiske handelsministerium i en pressemeddelelse ifølge Bloomberg News. Mandag var der ellers rygter om, at de kinesiske myndigheder overvejede at udskyde de kinesiske topforhandleres rejse til USA. Nyhedsbureauet havde oplysningerne fra anonyme kilder med kendskab til sagen.Der ser dog ikke ud til at blive tilfældet. Liu He bliver i flere medier betagnet som Kinas topforhandler, og han har nu officielt taget imod invitationen fra handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.Den langstrakte handelskonflikt mellem Kina og USA virker igen mere anspændt, efter at USA's præsident, Donald Trump, søndag skrev på det sociale medie Twitter, at toldsatsen på en række kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar vil stige til 25 pct. fra 10 pct. fredag i denne uge.Derudover vil han på et tidspunkt også indføre en told på 25 pct. på en lang række varer fra Kina, der indtil nu ikke har været ramt af toldsatserne. Donald Trump tilføjede, at det går fremad med forhandlingerne om en handelsaftale med Kina, "men for langsomt", lød det.USA varslede allerede sidste år, at told på 10 procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar ved nytår ville stige til 25 procent. Forhøjelsen blev dengang udskudt, da Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, i slutningen af året blev enige om at indgå en tre måneder lang våbenhvile i striden og i stedet søge en diplomatisk løsning.Mandag kom det desuden frem, at USA's topforhandlere beskylder Kina for at have trukket tidligere løfter i handelssamtaler mellem de to lande tilbage.Derfor er USA indstillet på at indføre forhøjede toldsatser med virkning fra denne uge, som præsident Donald Trump advarede om i weekenden./ritzau/FINANS