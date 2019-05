Stram Kurs er opstillingsberettiget til folketingsvalg

Danskerne får yderligere et parti at stemme på ved det kommende folketingsvalg.



Partileder Rasmus Paludan skriver på Facebook, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt Stram Kurs som opstillingsberettiget til folketingsvalget.



Det er første gang, at partiet, der blev stiftet i juli 2017, stiller op til valg.



Vejen til stemmesedlen blev banet, efter at det lykkedes at samle de påkrævede 20.189 vælgererklæringer.



Oplysningen om Stram Kurs' opstillingsberettigelse bekræftes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.



/ritzau/