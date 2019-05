Nordea: Trump-tweet øger risikoen i markedet - det her skal investorer holde øje med 6. maj kl. 08:06 | 05:47

Trumps varsel om nye forhøjelser af tolden på kinesiske varer, der kommer kort før forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to nationer, har mandag sendt de ledende aktieindeks i Kina sydpå med store tab. Mandag morgen er der desuden forlydender...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.