Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i Amsterdam i 2030

Biler og motorcykler, der kører på benzin eller diesel, vil blive forbudt i Amsterdam i 2030.



Byrådet i Hollands hovedstad har taget beslutningen som led i et forsøg på at nedsætte luftforureningen i storbyen. Det skriver The Guardian.



De hollandske myndigheder mener, at den nuværende luftforurening forkorter indbyggernes levetid med op mod et år.



"Forurening er en stille dræber og er en af de største sundhedsfarer i Amsterdam," siger byrådsmedlemmet Sharon Dijksma ifølge The Guardian.



Gamle dieselbiler forbydes næste år



Næste år bliver dieselbiler, der er over 15 år gamle, forbudt inden for A10-ringvejen, der omkranser hovedstaden.



Fra 2022 vil der ikke længere køre busser eller jernbanevogne, der udstøder diesel- eller benzinos, og fra 2025 vil det også gælde knallerter og både.



Byen forsøger at tvinge befolkningen til at skifte til elektriske biler eller brintbiler ved at tilbyde ladestationer til hver enkelt køber.



Byrådet estimerer, at der skal være op mod 23.000 ladestationer i byen. Lige nu er der 3000.



I 2030 er forventningen, at hver tredje bil er elektrisk.



Drastisk beslutning



Den nye beslutning er drastisk i forhold til blandt andet det, som den danske regering har valgt at gøre.



I oktober sidste år fremlagde regeringen en plan om at lukke for salget af benzin- og dieselbiler i 2030. I 2035 skal det også være slut med at sælge hybridbiler.



Enhedslisten fremlagde i februar en plan om, at salg af fossildrevne biler skal være forbudt om seks år. Og afgiften på diesel og benzin skal hæves med henholdsvis 22 og 15 procent fra 2020.



I Spaniens hovedstad, Madrid, har man forbudt benzinbiler, der er fra før år 2000 og dieselbiler fra før 2006.



I Italiens hovedstad, Rom, vil man forbyde dieselbiler i byen fra 2024.



