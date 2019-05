Tegnene peger på, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem Kina og USA har ramt muren og ikke skrider fremad længere.



Det spekulerer den kinesiske avis Global Times i torsdag, fordi der ikke længere kommer nye detaljer om fremskridt frem.



- Det er meget vagt og viser, at nogle meget svære spørgsmål stadig skal diskuteres, siger Huo Jianguo, næstformand i tanketanken China Society for World Trade Organization Studies, til avisen.



- Jeg tror, det afspejler det faktum, at vi er i de sidste stadier af forhandlingerne, og tingene er meget svære i dette stadie.



I denne uge er USA's topforhandlere, handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Stevenn Mnuchin, i Beijing, mens Kinas topforhandler, vicepremierminister Lie He, besøger Washington i næste uge.



/ritzau/FINANS