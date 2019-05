Så er der forlig om pensionpakken: Her er overblikket

Breaking news

Så skete det. VLAK-regeringen har fået sin pensionspakke i hus sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale. Topforhandlerne fra partierne er i fuld gang med det pressemøde, hvor den nye seniorførtidspension, der skal rumme over 17.150 personer, når...

