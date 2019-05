Ny pensionsaftale på trapperne: 16.000 nedslidte skal på pension før tid

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er nu kun minutter fra at give det endelige håndslag på et nyt politisk forlig om seniorførtidspensionen.Parterne er netop gået ind til det afsluttende møde, men ifølge Beskæftigelsesministeriet indkaldes der til pressemøde kl 15.00, og Børsen har allerede erfaret nogle af de centrale stolper i forliget. Fremover skal nedslidte danskere kunne forlade arbejdsmarkedet seks år før den gældende folkepensionsalder til den tid, og de kan søge om at komme ud af arbejdsmarkedet yderligere et halvt år før.I dag er reglen, at seniorførtidspension først kan bruges fem år før pensionsalderen..Det ventes, at 16.000 nedslidte danskere vil være omfattet af ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025, og det er noget nær en ti-dobling i forhold til nu, hvor kun omkring 1300 danskere er på ordningen.Samtidig er forventningen, at der vil være en tilgang til ordningen på 2300 personer om året.Kravet er, at arbejdsevnen er vurderet til mindre end to dage om ugen - eller omkring 15 timer om ugen.Ifølge Børsens oplysninger dækker de 16.000 personer også over en hel del danskere, der lige nu er på andre offentlige ydelser, og som altså ikke er på arbejdsmarkedet nu.Blandt andet derfor kommer regningen for den nye aftale kun til at løbe op i netto 1 mia. kr. om året.