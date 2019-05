En længe ventet rapport om Robert Muellers Rusland-undersøgelse har tilsyneladende fanget folks interesse i USA.



I hvert fald er den særlige anklagers rapport strøget ind på en førsteplads på bestsellerlisten, som The New York Times står bag.



Rapporten blev offentliggjort 18. april og er frit tilgængelig på nettet.



I den 448 sider lange rapport fremlægger Robert Mueller sine resultater, efter at han i næsten to år - siden maj 2017 - har undersøgt mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.



Avisen Washington Post har udgivet en udgave af rapporten, og det er den, der ligger øverst på listen fra The New York Times.



Listen omfatter salget frem til den 27. april og bliver offentliggjort i avisens bogmagasin 12. maj. Allerede nu kan bestsellerlisten ses online.



Rapporten ligger nummer et på listen over bedst sælgende faglitteratur på tværs af både printudgaver og digitale udgaver.



/ritzau/