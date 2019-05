Protester mod Maduro fortsætter ufortrødent i Venezuela

Relateret indhold Artikler

Demonstrationerne mod præsident Nicolas Maduro fortsætter onsdag aften i Venezuela. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Oppositionsleder Juan Guaidó har opfordret civilbefolkningen og landets væbnede styrker til at gå på gaden for at støtte ham i forsøget på at vælte Maduro.



Militæret viser dog ingen tegn på at imødekomme Guaidós opfordring, men møder i stedet demonstranterne med tåregas, skriver AP.



Tusindvis af demonstranter mødte ufortrødent op til demonstrationerne i Caracas onsdag 1. maj.



En 27-årig kvinde er onsdag aften blevet dræbt af et skud i forbindelse med demonstrationerne.



Det oplyser en lokal menneskerettighedsorganisation, skriver nyhedsbureauet AFP.



"Vi fordømmer mordet på den unge Jurubith Rausseo," skriver Venezuelas Observatorium for Social Konflikt på Twitter.



Ifølge organisationen døde kvinden på et hospital i Caracas efter at være blevet skudt i hovedet under demonstrationen. Derudover er mindst 27 personer onsdag blevet såret.



Også tirsdag var Caracas gader præget af demonstrationer og voldsomme sammenstød mellem militær og demonstranter. Mere end 71 personer blev såret.



Juan Guaidó hævdede tirsdag aften, at præsident Maduro ikke længere havde opbakning fra landets væbnede styrker.



Umiddelbart efter kom modsvaret fra Maduro. Han sagde i en tv-transmitteret tale, at militære topfolk har forsikret ham om deres loyalitet.



35-årige Guaidó udråbte i januar sig selv til midlertidig præsident. Han mener, at Maduros valgsejr i maj 2018 var ulovlig.



Guaidó er anerkendt som midlertidig præsident af både USA og en lang række EU-lande.



I USA havde Trump-administrationen ifølge AP ventet, at demonstrationerne onsdag kunne blive begyndelsen på enden for Maduro.



Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde desuden tirsdag, at USA er villig til at indsætte militær i Venezuela, hvis det bliver nødvendigt.



/ritzau/