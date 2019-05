May afskediger sin forsvarsminister for læk om Huawei

Premierminister Theresa May har onsdag afskediget sin forsvarsminister, Gavin Williamson, for at have lækket oplysninger om Huawei.



- Premierministeren har her til aften bedt Gavin Williamson om at forlade regeringen, da hun har mistet tilliden til hans evner til at klare posten som forsvarsminister og til at være medlem af regeringen, siger en talskvinde for Downing Street.



Regeringen meddeler, at Penny Mordaunt nu overtager forsvarsministerposten.



Den splittede britiske regering er blevet rystet af en skandale om den kinesiske it-gigant Huawei.



Fortrolige oplysninger blev for nylig røbet til avisen The Telegraph om en beslutning, som premierminister Theresa May og det nationale sikkerhedsråd havde truffet om, at Huawei kan deltage i dele af udbygningen af fremtidens 5G-netværk i Storbritannien.



I et brev til Williamson, som er offentliggjort af Downing Street, skriver May, at der er klare beviser på, at han har et stort ansvar for lækagen fra sikkerhedsrådet.



- Der er ingen anden troværdige versioner af begivenhederne, som kan identificere personer bag lækken, hedder det.



Williamson har ikke umiddelbart kommenteret situationen.



Lækagen belastede medlemmerne af det nationale sikkerhedsråd, hvor der kun deltager udvalgte ministre og sikkerhedschefer, som alle har underskrevet tavshedserklæringer om rådets møder.



/ritzau/AFP